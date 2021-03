Des puces Apple Silicon à 4 nm dès fin 2021 ?

Le fondeur taïwanais TSMC, partenaire historique d'Apple pour la conception de ses puces ARM, serait en avance dans la mise au point de sa finesse de gravure de 4 nanomètres. Selon DigiTimes , les premiers processeurs bénéficiant de cette nouvelle avancée pourraient être livrés à leurs clients non pas en 2022, comme initialement prévu, mais dès la fin d'année 2021. Apple aurait déjà réservé l'intégralité de la capacité de production de TSMC pour ce lancement : aucun concurrent ne pourrait donc en profiter dans un premier temps.Toujours selon DigiTimes, les premières puces "N4" gravées par TSMC seraient destinées au Mac, qui nécessite des volumes de production bien moins importants que l'iPhone. Il n'est pas rare qu'Apple lance de nouveaux Macs en toute fin d'année — les premiers Macs équipés de la puce Apple M1 sont d'ailleurs sortis en novembre dernier . On ne sait pas si le calendrier des livraisons permettra le lancement d'un Mac équipé de cette puce dès l'automne, ou si Apple prendra un peu de temps pour finalement l'intégrer en début d'année 2022.Sommes-nous en train de parler de la puce Apple M2 (et de ses éventuels dérivés), ou plus raisonnablement de la puce Apple M3 ? Le doute demeure, mais les perspectives sont très prometteuses pour le futur proche de l'architecture Apple Silicon. Après cette gravure de 4 nanomètres, TSMC devrait passer à 3 nanomètres dès 2022 . De quoi promettre de nouvelles avancées en terme de puissance et d'économies d'énergie pour les futurs Macs, avec une autonomie qui devrait encore progresser sur les modèles portables.Pour ce qui est de l'iPhone, la puce Apple A15 devrait donc rester à 5 nanomètres sur l'iPhone 12s/13 (le nom du successeur de l'iPhone 12 n'est pas encore connu) cette année. Apple devrait tout de même bénéficier d'un procédé de gravure amélioré de la part de TSMC, avec des avancées plus modestes qu'avec la puce Apple A14 mais pas inexistantes : TSMC évoquait l'année dernière jusqu'à -10% en consommation ou +5% en puissance grâce au seul procédé de gravure, Apple pouvant tout à fait améliorer d'autres aspects de sa puce ensuite.