La WWDC 2021, virtuelle, aura lieu le 7 juin !

Comme l'année dernière, c'est de manière virtuelle que se tiendra la WWDC 2021 . Apple vient d'en annoncer les dates : l'événement aura lieu du lundi 7 juin au vendredi 11 juin. La « WWDC21 » sera l'occasion pour Apple de présenter ses dernières nouveautés en matière de logiciel : on devrait sans surprise y découvrir iOS 15, macOS 12, watchOS 8 et tvOS 15 lors de sa conférence inaugurale. La présentation de nouveau matériel est possible (on pense notamment au Mac), mais ce n'est pas forcément l'objet de ce salon qui est traditionnellement consacré aux développeurs.Comme en 2020, l'événement sera virtuel, de la conférence inaugurale aux différentes sessions de travail. L'année dernière, Apple s'était déclarée satisfaite de son nouveau format, imposé par la crise sanitaire l'empêchant d'accueillir du public. Il n'y aura pas de loterie pour l'attribution des billets, et pas de frais de participation : tous les développeurs pourront accéder gratuitement aux différents contenus.