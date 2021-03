Un indice dans le visuel de la WWDC21 ?

Les visuels utilisés par Apple pour son annonce de la WWDC 2021 , qui aura lieu du 7 au 11 juin prochain de manière virtuelle, ont fait beaucoup réagir. D'abord, parce qu'il s'agit d'une référence pour les initiés : ces visages éclairés par l'écran d'un Mac évoquent la présentation des Macs équipés de la puce Apple M1 en novembre dernier. Craig Federighi, vice-président senior de l'ingénierie logicielle d'Apple, avait alors ouvert l'écran d'un MacBook Air, dont le fond d'écran très coloré avait éclairé son visage d'une teinte rouge. Une présentation volontairement sensuelle, d'une manière humoristique tout du moins, qui était restée sous la forme de mèmes Ensuite, parce que les visuels utilisés par Apple vont plus loin avec l'intégration de lunettes permettant de voir en reflet ce qui est affiché à l'écran. On peut y voir l'icône de l'application Calendrier, réglée au 7 juin, avec 21 notifications qui correspondent à la WWDC21. Mais on peut surtout y voir des icônes en transparence sur les verres des lunettes, et c'est précisément ce qui fait l'objet de rumeurs depuis de nombreux mois.Les bruits de couloir autour des projets d'Apple relatifs à la réalité augmentée sont en effet très insistants ces derniers temps, avec un casque de réalité mixte qui pourrait voir le jour dès 2022 (et qui pourrait donc être annoncé bien plus tôt), avec en ligne de mire des lunettes de réalité augmentée qui auraient initialement été prévues pour 2023 mais qui prendraient du retard. Ces lunettes apparaissent régulièrement par le biais des multiples brevets déposés par Apple.Alors, s'agit-il d'un indice ? Il n'est pas impossible qu'Apple nous parle de réalité virtuelle et augmentée lors de la WWDC, ne serait-ce que pour présenter d'éventuelles évolutions d'ARKit. La présentation très en avance du casque de réalité mixte d'Apple, pour permettre aux développeurs de se préparer à sa sortie, n'est également pas à exclure même si les rumeurs restent timides sur ce point. Pour les lunettes, cela paraît en revanche prématuré ; il est rare que les visuels d'Apple soient aussi explicites et à moins d'une énorme surprise, l'hypothèse du simple clin d'oeil semble plus probable.