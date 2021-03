Pénurie : Foxconn inquiet de sa capacité de production

Foxconn, principal sous-traitant d'Apple pour l'assemblage de ses principaux produits, dont l'iPhone, est affecté par la pénurie de composants qui touche actuellement l'ensemble de l'industrie électronique. Entre la hausse de la demande due aux confinements et à la hausse du télétravail, l'arrivée de nouvelles technologies et de nouvelles catégories de produits, les difficultés de production et les fermetures d'usines l'année dernière, la situation s'est fortement tendue en fin d'année dernière. La fermeture d'une usine de Samsung au Texas suite aux intempéries du mois de février a aggravé la situation Jusqu'ici épargné, Foxconn déclare avoir commencé à ressentir des difficultés ce mois-ci., a précisé Young Liu, président de Foxconn. Les entreprises les plus puissantes, comme Apple, commandent en effet des volumes de composants extraordinaires et négocient en contrepartie des clauses de priorité dans les approvisionnements. Malgré cela, même les mastodontes commencent à être touchés : Foxconn s'attend à une baisse de ses livraisons de 10%.

Tim Cook en visite dans une usine de Foxconn

Les commandes passées de longue date seraient logiquement les moins touchées, protégées par des contrats avantageux. En revanche, il va devenir difficile de négocier les mêmes conditions sur les nouvelles commandes et même Apple devrait donc avoir à faire des choix dans les semaines et les mois à venir. Cela pourrait retarder la sortie de certains produits, et/ou conditionner certaines de leurs caractéristiques. La question de l'iPhone 13 se pose évidemment ; sa sortie serait prévue pour la fin du mois de septembre , mais Apple pourrait avoir à faire des compromis pour atteindre cet objectif et les stocks pourraient être tendus à sa sortie.