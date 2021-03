Brevet : le design à trous du Mac Pro sur d'autres produits ?

Et si Apple réutilisait le design du châssis du Mac Pro sur d'autres produits ? Ce « treillis en 3D », comme le décrit Apple, a été conçu pour « garantir un flux d'air optimal ». C'est un châssis très épais mais particulièrement efficace pour le refroidissement passif : c'est malin pour éviter de trop surdimensionner les ventilateurs du Mac Pro, ce qui aurait un impact direct sur le bruit émis par l'ordinateur, et c'est un système qui a d'ailleurs été repris à l'arrière de l'écran Pro Display XDR.Dans un brevet publié par l'USPTO hier, Apple protège ce système de cavités excentriques et utilise des visuels inédits pour le décrire. On peut ainsi le découvrir sur l'ancien design de Mac Pro tubulaire, ainsi que sur... l'iPhone.Avant de sauter sur une conclusion hâtive, il convient de bien comprendre comment fonctionne un brevet : c'est avant tout le texte qui compte, et il vaut mieux ratisser large pour protéger au mieux son invention contre une utilisation concurrente. Dans son brevet, Apple mentionne ainsi les tablettes, les ordinateurs, les PDA (oui oui), les smartphones, les disques externes, les GPS et même les télécommandes. Les brevets étant publics, les exemples donnés n'ont surtout pas vocation à dévoiler de futurs designs : autant brouiller les pistes tant que possible. C'est sans doute pour cela que c'est l'ancien design de Mac Pro qui a été utilisé ici (bien que ce brevet ait été déposé après la sortie du modèle de 2019), et on se doute bien qu'Apple n'avait aucune intention de lancer un tel produit.Il faut donc lire entre les lignes. Sur les visuels relatifs à l'iPhone, le smartphone d'Apple est un prétexte pour montrer l'utilisation de cette structure à l'intérieur du châssis d'un appareil électronique. Comme le montre le montage de MacRumors ci-dessus, l'utilisation d'une telle structure sur le châssis externe de l'iPhone apparaît au mieux grotesque ; au-delà de l'aspect visuel plus que douteux, ce serait un nid à poussière et un cauchemar pour l'étanchéité. Retenons donc que cette structure n'a pas été pensée uniquement pour le Mac Pro et qu'on pourrait la retrouver sur d'autres produits, à l'extérieur comme à l'intérieur. D'un point de vue visuel, le candidat idéal pour adopter un tel design serait le dos du prochain modèle d'iMac, qui selon Mark Gurman serait inspiré de l'écran Pro Display XDR