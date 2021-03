Un grand‑angle plus lumineux sur l'iPhone 13 Pro Max

Apple continuerait de distinguer les appareils photos sur ses deux tailles d'iPhone 13 Pro cette année : selon Ming-Chi Kuo, cité par 9To5Mac , la différence pourrait d'ailleurs s'accroître avec un l'intégration sur le grand modèle (6,7") d'un grand-angle ouvrant à ƒ/1,5, contre ƒ/1,6 aujourd'hui. L'évolution ne sera pas révolutionnaire, loin de là, mais l'iPhone 13 Pro Max devrait donc capter plus de lumière pour une meilleure efficacité en faible luminosité. Le modèle Pro classique (6,1"), devrait rester à ƒ/1,6.

Sur l'iPhone 12 Pro Max

Sur l'iPhone 12 Pro

Le célèbre analyste avait déjà prévenu que ce serait du côté de l'ultra grand-angle que les plus grandes évolutions auraient lieu cette année : le module serait entièrement revu avec une ouverture de ƒ/1,8 sur un capteur comportant six lentilles avec autofocus, au lieu d'une ouverture de ƒ/2,4 sur un capteur comportant cinq lentilles avec focus fixe. Pour le téléobjectif, la mise en place d'un système de périscope permettant d'obtenir un niveau de zoom bien plus élevé attendrait la génération d'iPhone de 2022