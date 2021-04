Musique : Apple investit dans la plateforme UnitedMasters

La plateforme musicale UnitedMasters a annoncé la levée de 50 millions de dollars dans un tour de table mené par Apple et incluant le fonds A16z et Alphabet, maison mère de Google. UnitedMasters a profité de l'occasion pour, un partenariat dont les détails ne sont pas spécifiés. Il est rare qu'Apple investisse dans des entreprises : la firme de Cupertino préfère généralement les rachats.Fondé en 2017 par Steve Stoute, UnitedMasters est un distributeur de musique destiné aux artistes indépendants. Le service a la particularité d'offrir un grand contrôle aux artistes, de la distribution sur les services de streaming à la vente de produits dérivés en passant par la billetterie, la publicité et les partenariats avec les marques. UnitedMasters a des partenariats avec différents réseaux (NBA, ESPN, TikTok, Twitch, etc.) lui permettant de mettre en avant des artistes peu connus.Pour Apple, l'intérêt de ce partenariat est évident : cela va lui permettre d'enrichir la programmation de son service de streaming Apple Music et se positionner comme force de découverte., a déclaré Eddy Cue, vice-président senior des services et logiciels internet d'Apple, dans le communiqué de presse annonçant la signature de cet accord.