Le casque de réalité mixte d'Apple dévoilé cette année ?

Il ne trouverait le chemin des rayons qu'en 2022, mais il serait bien présenté dès cette année 2021 : le casque de réalité mixte d'Apple devrait être annoncé, affirme le toujours très bien informé Mark Gurman sur Bloomberg . Le journaliste n'est pas précis et pour cause : Apple n'aurait pas encore décidé de la date de présentation.Ce ne sera sans doute pas pour la WWDC 2021 , qui se tiendra de manière virtuelle au début du mois de juin : même si la rampe de lancement aurait été idéale, Apple voudrait organiser un événement physique afin que les journalistes, partenaires, développeurs, employés et autres invités puissent manipuler les premiers prototypes dans la foulée de la présentation. Bref, marquer le coup et marquer un grand coup, ce qui est bien plus difficile à faire avec une simple vidéo pré-enregistrée. Voilà qui pourrait nous emmener à la fin de l'été au plus tôt, si l'évolution de la crise sanitaire aux États-Unis le permet.

Concept par Antonio De Rosa

Le concept du casque de réalité mixte d'Apple a été largement éventé ces derniers mois : on aurait même une idée assez précise de son design , qui ressemblerait peu ou prou au montage 3D ci-dessus. Intégrant de multiples caméras et deux écrans de très haute résolution plaqués près des yeux de l'utilisateur, le casque mêlerait la réalité virtuelle classique à un semblant de réalité augmentée grâce à l'incrustation à l'écran des images prises par les caméras. Apple aurait planché sur plusieurs manières de manipuler l'appareil, avec des mouvements des yeux ou de la main, un accessoire qui pourrait prendre la forme d'un anneau ou encore une Digital Crown.L'engin ferait le moins de compromis possible, à la fois très léger et très puissant... et donc très cher, largement au-dessus de la barre des 1 000 dollars. Il a de nombreuses fois été question d'un produit de niche , destiné aux utilisateurs passionnés et surtout aux développeurs. L'objectif d'Apple serait surtout de préparer l'ensemble de l'industrie à l'arrivée de lunettes connectées. Ce second projet, initialement prévu pour 2023, aurait en revanche pris du retard.