iOS 14.5 : deux nouvelles voix en anglais US pour Siri

Here’s a recording of Siri’s new lineup of American voices in iOS 14.5. Voices 1 and 4 are the existing ones, voices 2 and 3 are the new ones. pic.twitter.com/6emei4B3Z9 — John Gruber (@gruber) April 1, 2021

La versions bêtas continuent pour iOS 14.5 ! C'est la sixième mouture qui a été déployée hier soir, et avec elle sont apparues deux nouvelles voix pour Siri dans la version en anglais américain de l'assistant vocal. Il y a désormais deux voix féminines et deux voix masculines pour plus de variété, avec une nouveauté majeure : Apple proposera désormais à l'utilisateur de choisir sa voix préférée à la configuration d'iOS. La voix ne sera ainsi plus féminine par défaut.Une analyse du code source d'iOS 14.5 a permis de déterminer que les voix proposées s'appelles respectivement Aaron, Simone (nouveau), Damon (nouveau) et Nora. Étrangement, le nom des options a perdu en personnalité avec des Voix 1, Voix 2, Voix 3 et Voix 4 qui ont peut-être le mérite d'inciter l'utilisateur à tester toutes les options. Vous pouvez retrouver un aperçu de ces nouvelles voix ci-dessous :Cette nouvelle bêta d'iOS 14.5 apporte également des améliorations à Siri en Irlande, en Russie et en Italie avec l'adoption de voix plus naturelles grâce au moteur de synthèse vocale neuronal d'Apple. Ce sont désormais 38 voix qui utilisent cette technologie, et l'assistant vocal d'Apple fonctionne dans 21 langues différentes, à travers 36 pays. La version finale d'iOS 14.5 est attendue pour les prochaines semaines.