Un outil de réétalonnage de batterie pour l'iPhone 11 sur iOS 14.5

Apple a déterminé que le système de mesure de l'état de la batterie de l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max pouvait présenter des résultats erronés :, annonce Apple dans un document publié sur son site web. Ce n'est pas un problème de la batterie elle-même, mais uniquement de la mesure logicielle.Dans la sixième version bêta d'iOS 14.5, qui a été distribuée aux développeurs hier soir, Apple intègre ainsi un outil de réétalonnage de la batterie de ces modèles sortis en 2019. Ce processus, entièrement automatique, peut prendre plusieurs semaines selon l'intensité d'utilisation du téléphone. Un message spécifique sera affiché dans l'application Réglages > Batterie > État de la batterie.Pendant le temps du réétalonnage, il ne sera pas possible de demander un remplacement de la batterie dans le cadre de la garantie. Apple affirme d'ailleurs que pendant ce processus,. Une fois le réétalonnage effectué, le système pourra à nouveau afficher si l'état de santé de la batterie est dégradé et nécessite un remplacement. Apple indique que le réétalonnage peut échoueret qu'un remplacement gratuit sera réalisé dans cette éventualité.iOS 14.5 est encore en version bêta, mais l'arrivée de la version finale est pour bientôt. Dans son document, Apple précise d'ailleurs que la mise à jour sera. Si vous possédez un iPhone 11, un iPhone 11 Pro et un iPhone 11 Pro Max et que l'estimation de l'état de santé de votre batterie vous paraît un peu faible, il est donc pertinent d'attendre l'arrivée d'iOS 14.5 et de son outil de réétalonnage avant de demander un remplacement de la batterie.