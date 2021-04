Le MacBook Pro Retina 13,3'' de 2012 déclaré obsolète

C'est terminé pour le MacBook Pro Retina 13,3" de fin-2012 : Apple vient de l'ajouter à la liste de ses produits obsolètes . Un peu plus de huit ans après sa sortie, ce modèle ne pourra ainsi plus bénéficier de réparations auprès du SAV d'Apple ou de ses réparateurs agréés. Ou tout du moins, cela ne sera plus un engagement de la part d'Apple : les réparations seront conditionnées aux derniers stocks de pièces détachées compatibles. C'était le tout premier petit modèle de MacBook Pro à intégrer un écran Retina.L'équivalent de ce modèle en version 15,4", qui remonte à mi-2012, avait quant à lui été déclaré obsolète en juillet dernier . Apple s'engage à fournir les pièces détachées de ses Macs aux centres de réparation pendant une durée d'un minimum de sept ans.