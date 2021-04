Fausse joie pour la nouvelle télécommande de l'Apple TV ?

Y aura-t-il une nouvelle commande fournie avec le prochain modèle d'Apple TV ? De nombreuses rumeurs l'affirment depuis quelques mois, mais le visuel présent dans la toute dernière version bêta de tvOS 14.5, envoyée hier soir aux développeurs, vient jeter le trouble. La semaine dernière, le site 9To5Mac affirmait que la nouvelle zappette portait en interne le numéro de modèle B519, au lieu de B439 pour la Siri Remote actuelle. Dans les sources de tvOS 14.5, 9To5Mac a finalement déniché un visuel stylisé d'une nouvelle télécommande... et c'est la douche froide : il s'agit d'un modèle alternatif destiné aux fournisseurs d'accès à internet souhaitant fournir un Apple TV dans le cadre de leur offre.L'annonce du développement d'un tel modèle remonte à novembre dernier : Universal Electronics avait alors dévoilé le visuel d'une télécommande Bluetooth ressemblant trait pour trait à ce qui a été découvert dans tvOS 14.5. Développée spécifiquement pour les fournisseurs d'accès avec la possibilité pour ces derniers d'apposer leur propre logo à la place de celui du fabricant, elle n'a pas vocation à remplacer la Siri Remote lors de l'achat d'un Apple TV au détail.Faut-il pour autant en déduire que les rumeurs de ces derniers mois se sont plantées, confondant un modèle alternatif en plastique avec un successeur de la Siri Remote ? Pas dit : un modèle numéroté T1125 a également été repéré dès février 2020, et le très fiable Mark Gurman a notamment mentionné l'intégration d'une nouvelle fonctionnalité de géolocalisation (sans doute l'Ultra Wideband) absente de ce modèle alternatif. Le nouveau modèle d'Apple TV, qui serait taillé pour le jeu vidéo avec l'adoption d'une puce bien plus puissante, est très attendu et serait bien prévu pour 2021, mais la date de sortie est pour le moment incertaine.