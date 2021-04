TSMC investit 100 milliards pour l'avenir des puces utilisées par Apple

100 milliards de dollars. C'est la somme faramineuse que TSMC va investir sur les trois prochaines années pour augmenter sa capacité de production. En pleine période de pénurie de composants et avec une demande qui ne cesse d'augmenter, le fondeur taïwanais compte bien rester leader du secteur et continuer à approvisionner ses clients sans se faire dépasser par la concurrence. TSMC avait déjà prévu de dépenser 28 milliards de dollars sur la seule année 2021...C.C. Wei, CEO de l'entreprise, a déclaré que ses usineset que la demande a malgré tout dépassé l'offre, laissant de nombreux fabricants dans l'incapacité de fabriquer certains de leurs nouveaux produits dans des quantités suffisantes. Des milliers de nouveaux employés vont être embauchés et plusieurs nouvelles usines vont être construites pour satisfaire tout le monde. Et jusqu'en début d'année 2022, il n'y aura plus de baisses de prix des semi-conducteurs conçus par TSMC.TSMC est peu connu du grand public. Pourtant, ce partenaire de longue date d'Apple conçoit notamment toutes les puces ARM qui sont au coeur de ses différents produits, de l'iPhone au Mac en passant par l'iPad, les AirPods et l'Apple Watch. C'est donc un sous-traitant de tout premier plan, dont l'avance technologique a fortement contribué à l'abandon par Apple des processeurs d'Intel. Il y a quelques jours, Intel a d'ailleurs annoncé un investissement de 20 milliards de dollars pour offrir ses services de fonderie, avec l'espoir tout à fait assumé de séduire à nouveau Apple qui doit voir d'un bon oeil ces annonces successives.