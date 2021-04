Des batteries de Tesla pour stocker l'énergie d'Apple ?

Apple a annoncé de nouvelles initiatives pour améliorer son efficacité énergétique. Ce sont notamment 110 de ses partenaires qui s'engagent à utiliser 100% d'énergie renouvelable pour leur production destinée à Apple, soit l'équivalent de 15 millions d'équivalent CO2 par an ; Apple affirme que c'est comme retirer 3,4 millions de voitures des routes mondiales.Apple a également présenté un nouveau projet de stockage d'énergie pour sa ferme solaire de 130 mégawatts de California Flats, qui produit toute l'énergie renouvelable utilisée pour ses opérations en Californie, où se trouve notamment son siège social. Apple va utiliser de nombreuses batteries pour stocker 240 mégawatt-heure d'énergie, l'équivalent de la consommation de 7 000 foyers sur une journée. L'idée est simple : stocker l'excès d'énergie produit le jour pour le restituer pendant la nuit.

La ferme solaire d'Apple California Flats

Précisons, à toutes fins utiles, que le communiqué de presse d'Apple date bien du 31 mars et non du 1er avril. Car le sujet prend de l'épaisseur avec une indiscrétion publiée par The Verge : les batteries utilisées par Apple seraient des modèles Megapack produits par Tesla ! Des modèles gigantesques destinés à ce genre d'usage : ils font la taille d'un conteneur. Ce projet serait l'un des plus larges des États-Unis.

Tesla Megapack

, a déclaré Lisa Jackson à Reuters . Apple opterait pour 85 Megapacks de 60 mégawatts et ferait donc affaire avec l'entreprise d'Elon Musk, une première depuis le prétendu refus de Tim Cook de le recevoir en vue d'un potentiel rachat. De là à imaginer un potentiel rapprochement du côté de l'automobile, il n'y a qu'un pas que nous ne franchirons pas pour l'instant !