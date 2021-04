Il y aurait bien un iPhone SE avec 5G en 2022

L'iPhone SE 2 aurait bien un successeur en 2022, selon l'analyste Ross Young qui est spécialisé dans les écrans. Comme le clamait Ming-Chi Kuo le mois dernier, l'appareil ne changerait pas de design pour l'occasion : il garderait une diagonale de 4,7", une dalle rectangulaire et le bouton d'accueil de Touch ID. Apple resterait également à la technologie LCD pour garder les coûts au plus bas. En revanche, cette mise à jour serait l'occasion de mettre à jour certains composants, et l'iPhone SE 3 serait bien compatible 5G. On imagine qu'un processeur plus récent sera également au programme.Ross Young ajoute qu'une version 6,1" avec un poinçon plutôt qu'une encoche serait prévu pour 2023, un an après l'adoption du poinçon sur l'iPhone 14 si on reprend les récentes indiscrétions de Ming-Chi Kuo. Cette adoption serait très rapide (trop rapide ?) sur un modèle d'entrée de gamme, mais le positionnement de ce modèle pourrait être différent de l'iPhone SE actuel. C'est en tout cas encore lointain, et à prendre avec les pincettes d'usage pour le moment.