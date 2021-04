Flexgate du MacBook Pro : vers une victoire en justice ?

Le défaut de charnière des MacBook Pro de 2016 et de 2017 conduisant au « flexgate » est désormais devant la justice américaine. Le problème était dû à un câble flexible un peu trop court — Apple avait réglé le problème en 2018 en utilisant un câble 2 millimètre plus long, moins sensible à l'usure — qui conduisait au fil du temps à un phénomène « d'éclairage de scène », quand ce n'était pas une panne pure et simple de l'écran.Apple a officiellement reconnu le défaut de fabrication avec un programme de réparation lancé en mai 2019. Seulement voilà, il ne concerne que les modèles de 2016, et pas les déclinaisons 15,4" qui sont pourtant aussi touchés par ce problème. Certains pensent également qu'Apple était parfaitement au courant du problème mais ne l'a pas corrigé en cours de route pour éviter d'avoir à l'assumer. C'est désormais à la justice de trancher, et le juge Edward Davila semble pencher du côté des plaignants.

Via MacRumors

Le site Law360 (via MacRumors ) nous apprend que Edward Davila a écarté les MacBook Pro 15,4" de la plainte mais retient les accusations de négligence de la part d'Apple.Apple, sans surprise, se défend de toute mauvaise intention, accusant le groupe de consommateurs ayant déposé la plainte de baser ses allégations sur de fausses hypothèses et non sur des faits tangibles. Certains éléments restent encore à analyser : les plaignants accusent notamment Apple d'avoir sciemment supprimé des commentaires négatifs sur son site web, ce que le juge voit évidemment d'un mauvais oeil :. À suivre...