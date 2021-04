Brevet : Siri pourrait chuchoter ou vous crier dessus

Apple tente de rendre la voix de Siri la plus vivante et naturelle possible. Les voix de l'assistant vocal d'Apple s'affinent au fil des années, et une nouvelle piste est explorée par les ingénieurs de Cupertino pour donner plus de personnalité à Siri : lui donner une capacité à chuchoter... ou à crier. C'est l'objet d'un dépôt de brevet publié cette semaine.Siri pourrait prendre en compte son environnement sonore et analyser la manière dont on lui parle pour répondre en fonction. Par exemple, un utilisateur qui chuchote une requête à Siri en pleine nuit recevrait également une réponse chuchotée. À l'inverse, Siri serait capable de crier dans un environnement bruyant pour mieux se faire entendre. Apple ne modifierait ainsi pas seulement le volume du haut-parleur, mais également le timbre et l'intonation de la voix utilisée.Comme d'habitude avec les brevets, notons qu'Apple protège une multitude d'inventions qui ne voient finalement jamais le jour. Cette piste semble cependant être une évolution tout à fait naturelle pour Siri et il ne serait pas étonnant que cette nouveauté soit effectivement mise en place dans les prochaines années.