Des couleurs de printemps pour les coques d'iPhone 12 ?

Mise à jour 18:22 :

Apple devrait profiter du début du printemps pour dévoiler de nouveaux coloris pour ses bracelets d'Apple Watch , mais il est également de tradition de renouveler la collection de coques destinées aux modèles d'iPhone les plus récents. Ce vendredi, quatre nouvelles couleurs sont en vadrouille sur Weibo (via DuanRui ), avec du bleu royal, du violet foncé, du vert pale et du rose pale. Il existe aujourd'hui huit coloris différents pour les coques destinées à l'iPhone 12, en plus du modèle transparent, et il n'est pas précisé lesquels seraient remplacés.Il est impossible de vérifier l'authenticité de cette prétendue fuite, qui pourrait tout à fait être l'oeuvre d'un plaisantin. Quoi qu'il en soit, Apple renouvelle chaque année sa collection au début du printemps, et de nouveaux modèles de coques destinées aux différents modèles d'iPhone 12 seront très probablement dévoilés dans le courant du mois d'avril.