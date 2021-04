Apple referme tous ses Apple Stores en France

Les Apple Stores situés dans des centres commerciaux sont fermés depuis le 30 janvier , à l'exception de celui de Montpellier qui a la particularité d'être à ciel ouvert. Les boutiques situées en centre ville sont restées ouvertes jusqu'ici, mais le nouveau tour de vis sanitaire a conduit Apple à prendre la décision de fermer l'intégralité de ses magasins en France jusqu'à nouvel ordre (bien qu'ils fassent partie de la liste des commerces autorisés à ouvrir ). Cette mesure est annoncée sur les fiches des boutiques concernées : elles sont en train de fermer leurs portes, n'accueillant plus les clients que pour les retraits de commande et les rendez-vous au Genius Bar déjà réservés.Cette situation devrait durer un minimum de quatre semaines, et pourrait logiquement être prolongée en fonction de l'évolution des décisions gouvernementales relatives à la crise sanitaire. En attendant la réouverture, tout va donc se passer en ligne, comme pour les précédents confinements : les achats devront être réalisés sur l'Apple Store en ligne ou chez les revendeurs officiels , et le SAV se passera auprès de l'assistance en ligne d'Apple.