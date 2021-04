Apple ajoute de grands classiques à Apple Arcade

Plus de 30 nouveaux titres rejoignent le catalogue d'Apple Arcade aujourd'hui. Apple a publié un communiqué de presse pour l'occasion, car cette annonce marque une inflexion dans la stratégie du service de jeux vidéo d'Apple. Aujourd'hui marque en effet l'arrivée de deux nouvelles catégories : les grands classiques et les succès de l'App Store. Autrement dit, Apple fait marcher à fond la nostalgie avec des jeux indémodables ainsi que des titres qui ont déjà connu leur heure de gloire sur sa boutique d'applications.Apple a profité de l'occasion pour ajouter quelques nouveaux originaux, comme NBA 2K21 Arcade Edition, Star Trek: Legends, The Oregon Trail, SongPop Party ou une version remastérisée de Cut the Rope. Parmi les grands classiques qui font leur apparition sur Apple Arcade, il y a le sudoku, les échecs, les dames, le solitaire ou encore le backgammon. Parmi les succès de l'App Store, il y a Threes!, Mini Metro, Monument Valley ou encore Fruit Ninja. Ces listes ne sont pas exhaustives.Il y a désormais plus de 180 jeux vidéo disponibles sur Apple Arcade. Plusieurs de ces jeux sont disponibles à l'achat individuel sur l'App Store, à des tarifs qui peuvent rendre Apple Arcade très intéressant. Le service de jeux vidéo d'Apple est en effet facturé 4,99 € par mois après un essai gratuit d'un mois, ce qui correspond plus ou moins à l'achat d'un petit jeu par mois.