Un écran de 32'' pour l'iMac de 2021 ?

L'iMac de 2021 sera doté d'un écran affirme le leaker, souvent bien informé, dans son style énigmatique habituel. À maintes reprises, les rumeurs ont évoqué une diagonale de 24" pour remplacer le modèle de 21,5" en entrée de gamme, mais personne ne s'est étrangement risqué à avancer de taille chiffrée pour le modèle qui sera amené à succéder à l'iMac 27". Le seul indice, et pas des moindres, nous vient de Mark Gurman qui affirme que l'iMac perdra son fameux "menton" pour se rapprocher du design de l'écran Pro Display XDR , avec des marges considérablement réduites autour de l'écran et un dos parfaitement plat.Si Apple veut pousser la cohérence jusqu'au bout avec l'écran Pro Display XDR, il ne serait pas étonnant que le futur grand modèle d'iMac monte à 32". Quitte à grimper, autant y aller franco : l'iMac aurait ainsi les mêmes dimensions que l'écran professionnel d'Apple, ce qui pourrait permettre de concocter de jolies configurations à double écran sans que l'un d'eux ne dénote à quelques pouces près. On imagine moyennement Apple reprendre trait pour trait le design du Pro Display XDR, avec son dos alvéolé qui rappelle le Mac Pro et son pied aussi complexe que hors de prix, mais Apple pourrait s'en rapprocher suffisamment pour faire illusion, au moins de face.

(lire : L'iMac attend un nouveau design et Apple Silicon)

Deux nouveaux modèles d'iMac ont été repérés dans la version bêta de macOS 11.3, ce qui suggère qu'Apple devrait réviser ses deux diagonales en même temps. Côté calendrier, rien n'a filtré pour le moment. On peut aussi bien imaginer une présentation dès la WWDC , en juin, qu'une sortie à l'automne avec la seconde vague de puces Apple Silicon. Mark Gurman affirme en effet que l'iMac ne sera pas équipé de la puce Apple M1 mais d'un modèle plus costaud. À suivre...