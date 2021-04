Tim Cook ne se voit plus chez Apple dans 10 ans

Entré chez Apple en 1998, Tim Cook est devenu CEO de l'entreprise suite au départ de Steve Jobs en 2011. Brillant logisticien, il n'a pas la fulgurance de son prédécesseur mais il a su mener Apple vers de nouveaux sommets et il satisfait les actionnaires. Le conseil d'administration d'Apple a ainsi mis en place des rémunérations conditionnées à son maintien en poste : plusieurs dizaines de millions de dollars seront perdus s'il part avant le 1er avril 2025.À soixante ans, Tim Cook est milliardaire et pourrait être tenté de réfléchir à une nouvelle vie. Kara Swisher, du New York Times , lui a demandé s'il se voyait encore à la tête d'Apple dans dix ans :

Tim Cook lors de la présentation des Macs M1 en novembre 2020

Que ferait-il s'il n'était plus en poste chez Apple ? Tim Cook ne le sait pas :Ce ne sont pas les successeurs potentiels qui manquent dans l'effectif d'Apple, et tout est déjà préparé en cas d'imprévu. Selon le journaliste Mark Gurman de Bloomberg , c'est aujourd'hui Jeff Williams, actuel directeur de l'exploitation d'Apple, qui serait amené à succéder à Tim Cook en cas de départ précipité.