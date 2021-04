Une interface et des jeux à 120 Hz pour l'Apple TV 2021 ?

Le tant attendu nouveau modèle d'Apple TV devrait adopter un processeur bien plus récent que la puce Apple A10 actuellement utilisée. En décembre dernier, Mark Gurman affirmait que ce nouveau modèle serait taillé pour le jeu vidéo . Exit donc la vieille puce Apple A10, et place à un modèle bien plus puissant. Une aubaine pour Apple Arcade, mais aussi pour la mise en place de nouvelles fonctionnalités.Parmi elles, nos confrères américains de 9To5Mac ont déniché des références à une prise en charge d'un affichage à 120 Hz, ce qui permettrait un affichage plus fluide de l'interface et des jeux vidéos compatibles sur les téléviseurs prenant en charge ce taux de rafraichissement. Cette nouveauté impliquerait un passage au HDMI 2.1 : la norme HDMI 2.0 se limite à 60 Hz sur un affichage 4K.Les rumeurs au sujet d'un nouveau modèle d'Apple TV ne sont pas nouvelles, et il était déjà question d'adopter le HDMI 2.1 il y a près de deux ans . Une trace d'un nouveau modèle d'Apple TV a bien été dénichée dans les sources de tvOS il y a plus d'un an mais Apple semble prendre son temps. On espère désormais un lancement au printemps, avec une nouvelle télécommande , mais sans certitude.