Tim Cook donne un petit indice sur les futures lunettes connectées d'Apple

Je ne peux pas parler de quoi que ce soit qui serait ou ne serait pas dans nos tuyaux. Mais en terme de réalité augmentée, la promesse de la réalité augmentée c'est que nous sommes vous et moi en train d'avoir une conversation, et elle serait sans doute mieux si nous pouvions augmenter notre discussion avec des tableaux ou d'autres choses qui apparaitraient. Et votre audience en bénéficierait aussi, je pense. Et donc je pense à ça pour différents domaines, comme la santé, l'éducation, le jeu, la vente, et je vois déjà la réalité augmentée décoller dans certains de ces domaines avec l'usage du téléphone. Et je pense que la promesse est bien plus grande dans le futur.

Tim Cook tient un discours parfaitement constant au sujet de la réalité augmentée : le patron d'Apple la préfère largement à la réalité virtuelle, qui coupe son utilisateur de son environnement. Dans une interview donnée à Kara Swisher, Tim Cook a une nouvelle fois été interrogé sur l'importance de ce domaine émergent dans la stratégie d'Apple. Plus spécifiquement, la journaliste du New York Times lui a demandé s'il pouvait parler de la réalité augmentée et du casque de réalité mixte qui serait en préparation depuis plusieurs années chez Apple et dont la présentation pourrait avoir lieu dès cette année Ce que Tim Cook a décrit ne peut correspondre à autre chose que des lunettes connectées, qui sont le seul moyen (avec les technologies actuelles) d'afficher des informations devant les yeux de l'utilisateur sans le couper de son environnement. Le CEO d'Apple confirme d'ailleurs les propos de Kara Swisher qui qualifie la réalité augmentée d'une. Après la sortie du casque de réalité mixte d'Apple , qui serait principalement destiné aux développeurs, Apple préparerait bien des lunettes connectées pour le grand public ; leur sortie aurait initialement été envisagée pour 2023 , mais leur développement aurait depuis pris du retard.