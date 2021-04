Les stocks de l'Apple Watch Black Unity fléchissent

L'Apple Watch Series 6 Black Unity, lancée le 1er février pour célébrer le Black History Month, mois de l'histoire des Afro-Américains, commence à voir ses stocks fléchir . Dans plusieurs pays, comme les États-Unis , les modèles GPS et 4G de 44 mm ne sont plus disponibles et Apple affiche unqui signifie qu'il n'y aura pas de réapprovisionnement. Apple avait prévenu qu'il s'agirait d'une édition limitée et il faut donc s'attendre à ce que les modèles de 40 mm suivent rapidement et que ce modèle soit définitivement retiré de la vente.Tous les modèles sont encore disponibles sur l'Apple Store français . Rappelons que l'Apple Watch Series 6 Black Unity n'a aucune différence technique avec l'Apple Watch Series 6 classique, en dehors de la gravure « Black Unity » présente sur son dos. Elle est livrée avec un bracelet qui reprend les couleurs rouge-noir-vert du drapeau pan-africain avec les mots « Truth. Power. Solidarity. » gravés sur son fermoir. Ce bracelet peut toujours être acheté séparément, à 49 € l'unité quelle que soit la taille.