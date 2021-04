Tim Cook se déclare admiratif d'Elon Musk

Kara Swisher

Dernière question sur l'innovation, les voitures autonomes. Une des sociétés que vous avez racheté s'appelle Drive AI, une startup spécialisée dans la conduite autonome. Apple teste les véhicules autonomes. Tout du moins, c'est la rumeur. L'année dernière, Elon Musk a dit qu'il avait proposé de vendre Tesla à Apple pour un dixième de sa valeur [actuelle, NDLR]. Et il a dit que vous ne l'avez même pas reçu.



Tim Cook

Vous savez, je n'ai jamais parlé à Elon, bien que j'ai une grande admiration et un grand respect pour l'entreprise qu'il a construite. Je pense que Tesla a fait un incroyable travail à prendre non seulement les rênes, mais les garder pendant si longtemps dans le domaine des véhicules électriques. Donc je les apprécie beaucoup. En ce qui concerne le travail que nous réalisons dans ce domaine, évidemment, je vais être un peu évasif là-dessus. L'autonomie en elle-même est une technologie coeur, à mon avis. Si vous résumez, la voiture, à bien des égards, est un robot. Une voiture autonome est un robot. Et il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec l'autonomie. Nous verrons ce qu'Apple finit par faire. Nous faisons des recherches sur tant de choses en interne... Beaucoup d'entre elles ne voient jamais le jour. Je n'en exclus aucune.

Apple et Tesla cessent de s'ignorer. La semaine dernière, nous apprenions qu'Apple avait passé commande de batteries conçues par Tesla pour son stockage d'énergie verte. Quelques jours plus tard, Tim Cook a dit tout le bien qu'il pense d'Elon Musk dans une interview donnée à Kara Swisher. La journaliste du New York Times a rappelé l'anecdote rapportée par le patron de Tesla en fin d'année dernière : Elon Musk avait prétendument sollicité un rendez-vous pour un éventuel rachat de Tesla par Apple, mais Tim Cook aurait refusé de le recevoir ...

Elon Musk et Tim Cook

Kara Swisher

Est-ce que ça prendrait la forme d'une voiture, ou de la technologie embarquée par une voiture ?



Tim Cook

Alors, je ne vais pas répondre à cette question.



Kara Swisher

Je pense que c'est une voiture. Vous ne pouvez vous contenter de la technologie — vous ne le laisserez pas faire — vous n'êtes pas Google.



Tim Cook

Nous aimons intégrer le matériel, le logiciel et les services, trouver l'intersection de ces éléments car nous croyons que c'est là que la magie opère. C'est ce que nous aimons faire. Et nous aimons posséder la technologie primaire qui est autour de ça.



Kara Swisher a tenté de cuisiner Tim Cook sur les intentions de son entreprise dans le domaine des véhicules autonomes. On sent que la réponse est évidente, même si le CEO d'Apple refuse de répondre précisément aux questions sur le sujet...De nombreux bruits de couloir indiquent qu'Apple a tenté de se trouver un partenaire dans l'industrie automobile pour construire sa future Apple Car. Les négociations les plus avancées se seraient tenues avec Hyundai, mais elles n'auraient pas abouti car Apple chercherait un sous-traitant plus qu'un véritable partenaire, ce qui exclut d'ailleurs Tesla des fabricants potentiels (mais pas des fournisseurs ?). Les spéculations vont en tout cas bon train sur un éventuel contrat avec Foxconn