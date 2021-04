Apple M1 : une bidouille pour changer la RAM et le SSD

Avec la puce Apple M1, les derniers Macs n'offrent pas de possibilité de mise à jour de la mémoire vive ou du stockage après la configuration initiale : les composants sont soudés, directement au processeur pour la DRAM et sur la carte mère pour le SSD. Ces composants sont cependant modulaires, et un remplacement reste possible à en croire des bidouilleurs chinois (via @DuanRui ) : l'opération est très risquée, fait évidemment sauter la garantie, mais des virtuoses du fer à souder sont vraisemblablement parvenus à interchanger des puces entre deux Macs M1.

La puce Apple M1 sans sa RAM (à gauche) — Les deux puces du SSD absentes (à droite)

Des techniciens de Canton seraient en effet parvenus à passer un MacBook Air M1 de 8 Go à 16 Go de RAM, et de 256 Go à 1 To de stockage. L'information la plus importante est peut-être que le Mac n'aurait pas tiqué au redémarrage, reconnaissant et acceptant sans broncher sa nouvelle configuration.

Remplacement de la RAM (à gauche) — Remplacement du SSD (à droite)

Évidemment, il ne faut absolument pas espérer reproduire cette bidouille de haut vol chez soi, d'autant plus qu'il faut disposer de puces de remplacement qui ne sont pas disponibles dans le commerce. Si cela n'est pas trop complexe, il n'est pas impossible cependant que certains réparateurs professionnels disposant de pièces détachées finissent par offrir ce type de service dans quelques années, pour redonner une seconde vie à des machines hors garantie.