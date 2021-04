Apple prépare le lancement de son Find My network

La recherche d'objets de marques tierces se rapproche au sein de l'application Localiser. Aujourd'hui réservée aux produits d'Apple ainsi que ceux de Beats depuis le mois dernier, la géolocalisation d'objets va bientôt s'étendre à tous les appareils qui le souhaitent, à condition qu'il respectent la certification d'Apple mis en place dans le cadre du programme Made for iPhone.Ce dimanche, une nouvelle application a fait son apparition sur l'App Store, nous apprend TechCrunch : dénommé Find My Certification Asst. , elle permet aux développeurs de tester leurs produits en vue d'une intégration à l'application Localiser : l'outil permet de vérifier le bon fonctionnement d'une multitude d'éléments, de la connexion sans fil à la gestion de la batterie en passant par d'éventuels haut-parleurs. Apple a également lancé une page dédiée à son Find My network , les développeurs pouvant télécharger tous les détails de la certification actuellement en version "Release R3".Un nouvel onglet dédié à la recherche d'objets a fait son apparition au sein de la version bêta d'iOS 14.5, dont la sortie est attendue pour les prochaines semaines :, peut-on lire à l'ouverture de cet onglet qui n'est pas encore fonctionnel faute d'accessoires compatibles. L'accessoiriste Belkin avait vendu la mèche dès le mois de janvier en dévoilant des écouteurs sans fil intégrésApple s'apprête donc à lancer cette importante nouveauté, qui pourrait être accompagnée d'une autre présentation très attendue : celle des AirTags , les fameux petits traqueurs d'Apple qui permettront de géolocaliser n'importe quel objet non électronique. Ces petits accessoires ont été repérés à de multiples reprises — Apple a même confirmé leur existence par erreur l'année dernière. Rendez-vous dans quelques semaines...