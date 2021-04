Spéculations sur de nouvelles icônes pour iOS 15

Un an après macOS 11 Big Sur et la mise en place de nouvelles icônes misant sur la tendance du neumorphisme , Apple s'apprête-t-elle à appliquer le même traitement à iOS 15 cette année ? Les spéculations vont bon train depuis qu'Apple a modifié l'icône de son application Apple Music for Artists hier, avec un design plus en profondeur, des ombres plus marquées et un liseré coloré. Cette nouvelle icône s'inscrit dans le suite de celle d'App Store Connect, qui avait subi une évolution similaire en octobre dernier.

Apple Music for Artists : Avant / Après

Apple Store Connect : Avant / Après

Ces deux applications étant destinées à des usages professionnels, il est possible que ce changement soit destiné à uniformiser les outils d'Apple relatifs à ses différents services. On peut également y voir un indice des prochaines évolutions de design d'iOS, qui pourrait s'inspirer des récents changements de macOS. Nous serons fixés à la WWDC 2021 au début du mois de juin : Apple y présentera notamment les différentes nouveautés d'iOS 15, de macOS 12, de watchOS 8 et de tvOS 15.