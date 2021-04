Brevet : l'iPhone pourrait réclamer une recharge anticipée

Qui ne s'est jamais retrouvé en panne sèche de batterie suite à une utilisation trop intensive de son iPhone, alors qu'une recharge aurait été tout à fait possible en cours de journée ? Voilà un problème auquel les ingénieurs d'Apple souhaiteraient s'attaquer : dans un brevet obtenu cette semaine, ils décrivent un système analysant les habitudes quotidiennes de l'utilisateur pour tenter de détecter le plus tôt possible que l'iPhone ne sera probablement pas en mesure de tenir la journée complète sans un petit coup de pouce intermédiaire.Apple explique que les notifications actuelles dépendent bêtement du dépassement de certains seuils, et que ces seuils peuvent ne pas correspondre aux contraintes de recharge de l'utilisateur. Par exemple, le déclenchement du mode économie d'énergie lorsque la batterie de l'iPhone passe sous la fameuse barre des 20% peut correspondre à la fin d'une journée de travail, pile poil lorsque l'utilisateur resté fixe pendant plusieurs heures va à nouveau s'éloigner durablement d'une prise de courant.En prenant plusieurs paramètres en compte, de l'historique de recharge aux statistiques d'utilisation en passant par la géolocalisation, l'iPhone devrait être capable de déclencher des notifications intelligentes pour prévenir l'utilisateur qu'il ne sera peut-être pas possible de tenir la journée complète sans lever le pied ou lancer une recharge prématurée pendant qu'il est encore temps. Ces notifications pourraient potentiellement être très avancées, alors que le niveau de batterie est encore supérieur à 50%.Comme d'habitude avec les brevets, rappelons que les ingénieurs d'Apple protègent un grand nombre d'inventions et que beaucoup d'entre elles ne trouvent jamais la moindre application pratique. Certaines semblent en tout cas plus crédibles que d'autres et la mise en place de celle-ci paraît plutôt probable sur une future version d'iOS, d'autant qu'il n'y aurait pas beaucoup d'efforts logiciels à faire pour donner un peu plus de dynamisme au système actuel.