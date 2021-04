Localisation d'objets : Apple lance son Find My network

On avait pu le découvrir à travers les versions bêtas d'iOS 14.5, et il est désormais officiel : Apple vient d'annoncer le lancement de son Find My network. Il s'agit d'ouvrir la plateforme de géolocalisation d'Apple aux produits de marques tierces, qui pourront désormais apparaître sur la carte de l'application Localiser parmi les produits d'Apple et Beats. Cette nouveauté est lancée dans le cadre du programme Made for iPhone (MFi) qui oblige les fabricants à suivre un certain nombre de contraintes, notamment en ce qui concerne le respect de la vie privée, pour pouvoir obtenir leur certification. Apple fournit également le nécessaire pour une compatibilité avec la technologie Ultra Wideband de la puce Apple U1 des iPhone 11 et 12 pour plus de précision dans la géolocalisation.L'application Localiser permet de visualiser ses différents objets sur la carte, de jouer un son sur les appareils compatibles en cas de perte, ou de déclarer la perte ou le vol d'un objet pour le verrouiller sur son identifiant Apple, le vider de ses données si nécessaire et communiquer ses coordonnées s'il est finalement retrouvé. Pour le bon fonctionnement de la géolocalisation, Apple utilise son gigantesque réseau d'appareils compatibles Bluetooth : chaque possesseur d'iPhone pourra donc participer à ce réseau Find My pour détecter les objets environnants et communiquer automatiquement leur géolocalisation s'ils sont perdus. Le tout de manière chiffrée et anonyme, avec la possibilité de ne pas participer au programme.Pour ce lancement, Apple a annoncé trois partenaires : Belkin avec ses écouteurs sans fil True Wireless SOUNDFORM Freedom qui avaient été dévoilés dès janvier dernier , le constructeur néerlandais VanMoof avec ses vélos à assistance électrique S3 et X3, ainsi que Chipolo avec un petit traqueur appelé One Spot qui sera lancé en juin (et que l'on pourra accrocher à un porte-clés, glisser dans un sac à dos ou un porte-feuille, etc.). Les vélos de VanMoof ont la particularité d'afficher un petit badge « Locate with Apple Find My » censé décourager d'éventuels voleurs. Apple précise que d'autres fabricants rejoindront la liste très bientôt.

Un vélo électrique de VanMoof

Le traqueur One Spot de Chipolo

Si la présentation de ce réseau Find My n'est absolument pas une surprise, tant les découvertes à son sujet ont été nombreuses au sein d'iOS ces dernières semaines, on ne s'attendait pas à sa présentation sans l'annonce des AirTags, les petits traqueurs d'Apple qui ont eux aussi fait l'objet de très nombreuses rumeurs ces derniers mois — Apple a même confirmé leur existence par erreur. La présentation d'un traqueur concurrent à l'occasion de ce lancement pose donc question : le projet est-il encore en retard... ou finalement annulé ?