Chipolo ONE Spot, le premier traqueur compatible avec Apple Find My

C'est le tout premier traqueur à être compatible avec l'application Localiser d'Apple : il ne s'agit pas des AirTags mais du ONE Spot de Chipolo . Apple en a fait l'annonce officielle hier soir à l'occasion de la présentation de son Find My network , le système qui permettra aux fabricants tiers de rendre leurs produits compatibles avec l'application Localiser.Ce petit accessoire prend la forme d'un petit galet rond avec un trou permettant de l'accrocher. Apple le décrit comme léger et résistant à l'eau, et parfait pour être accroché à des clés, un bagage ou un sac. Il embarque une pile bouton aisément remplaçable qui devrait lui conférer une autonomie de plusieurs mois (le modèle ONE, non compatible Find My, peut tenir deux ans), et il peut émettre un son pour être plus facilement repéré si l'utilisateur est à proximité. Pour obtenir une telle autonomie, il n'y a pas de GPS mais une simple émission régulière d'un signal Bluetooth, avec une portée maximale d'une soixantaine de mètres.Spécifiquement conçu pour fonctionner avec l'application Localiser, le traqueur ONE Spot apparaît ainsi sur la carte parmi les autres produits compatibles avec le réseau Find My. La dernière localisation est affichée et en cas de perte, il est possible de le déclarer perdu pour verrouiller sa configuration sur son identifiant Apple et surtout de compter sur les millions d'appareils Apple en circulation pour tenter de le retrouver. L'utilisateur peut recevoir une notification avec son emplacement dès qu'il est repéré par un appareil Apple environnant, qui communique alors sa propre géolocalisation de manière anonyme et chiffrée au réseau Find My.C'est en juin que le traqueur ONE Spot de Chipolo sera commercialisé, à un tarif qui n'a pas encore été communiqué. L'accessoire devrait être plutôt abordable : à titre de comparaison, le modèle ONE, qui n'est pas compatible avec Find My mais qui est techniquement très proche, coûte 25 € l'unité.