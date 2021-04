Chez VanMoof, les premiers vélos compatibles avec Apple Find My

Le vol est l'un des premiers freins à la pratique régulière du vélo : rien qu'en France, ce sont plus de 400 000 vélos qui sont volés chaque année. La mise en place du réseau Find My d'Apple est donc une bonne nouvelle pour ce secteur, à commencer par les fabricants de vélos électriques qui pourront rendre leurs modèles aisément géolocalisables avec l'application Localiser d'Apple.Annoncé hier soir, le réseau Find My d'Apple consiste à ouvrir à tous les fabricants l'accès à l'application Localiser, et mettre à profit le gigantesque réseau d'appareils Apple en circulation pour retrouver les différents objets perdus. Apple a profité de l'occasion pour annoncer deux premiers modèles compatibles : les S3 et X3 du fabricant néerlandais VanMoof Concrètement, les nouveaux modèles S3 et X3 commandés à partir du 7 avril chez VanMoof pourront donc apparaître sur les cartes de l'application Localiser parmi les autres appareils compatibles. En cas de perte ou de vol, il sera possible de consulter la dernière géolocalisation enregistrée et d'enclencher le Mode Perdu qui appellera alors le réseau Find My à la rescousse. Les vélos émettront un petit signal Bluetooth régulier dans l'objectif d'être détectés par un appareil Apple environnant, qui partagera alors sa propre géolocalisation au réseau Find My de manière anonyme et chiffrée. Le propriétaire recevra une notification avec le nouvel emplacement.Il sera également possible de faire sonner le vélo s'il est à proximité. Un petit badge « Locate with Apple Find My » présent sur le cadre servira à la fois d'avertissement pour les voleurs et d'indication en cas de découverte : si le Mode Perdu est enclenché, l'application Localiser pourra communiquer un message personnalisé ainsi que les coordonnées du propriétaire sur n'importe quel iPhone.Les vélos électriques de VanMoof ne sont pas donnés — les deux modèles sont à 1 998 € — mais ce n'est bien sûr qu'un début pour le réseau Find My et d'autres fabricants annonceront sans doute d'autres modèles compatibles dans les prochains mois. On ne sait pour le moment pas de quelle manière les fabricants de vélos classiques, dépourvus de batterie, pourront rejoindre la danse : la compatibilité pourrait prendre la forme d'un accessoire doté d'une pile, sur le principe du traqueur ONE Spot de Chipolo , mais à l'importante et complexe condition que le système ne soit pas facilement démontable.