Pénurie : la production d'iPad et de MacBook touchée ?

La production de certains modèles d'iPad et de MacBook initialement prévue pour ce printemps aurait été repoussée au second semestre, selon le Nikkei Asia . La pénurie de composants qui touche actuellement l'ensemble de l'industrie affecterait désormais Apple, qui peinerait à obtenir suffisamment de pièces détachées pour ses nouveaux produits. Pour les MacBook, il s'agirait de composants à monter sur la carte mère. Pour les iPad, ce sont les écrans et certains composants relatifs aux écrans qui feraient défaut.Le quotidien japonais ne précise pas quels sont les produits dont la production a été retardée. Du côté des tablettes, il pourrait s'agir des iPad Pro , dont les grands modèles doivent justement changer de technologie d'écran, et potentiellement aussi de l'iPad mini . Du côté des ordinateurs, Apple doit cette année faire basculer le MacBook Pro 13,3" avec quatre ports Thunderbolt ainsi que le MacBook Pro 16" sur l'architecture Apple Silicon, avec à la clé un probable changement de design , mais on ne s'attendait quoi qu'il en soit pas à un lancement avant le second semestre.Apple a jusqu'ici bien résisté à cette pénurie de composants, grâce à des contrats avantageux qui lui donnent la priorité des approvisionnements en l'échange de volumes de commandes importants. La sortie de l'iPhone 13, hautement stratégique, serait d'ailleurs toujours prévue pour la fin du mois de septembre même si la capacité de production de Foxconn est mise à mal . Pour les contrats plus récents et moins cruciaux, Apple pourrait cependant être amenée à faire des compromis. Affaire à suivre...