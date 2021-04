Maquettes : peu d'évolutions pour les prochains iPad mini et iPad Pro

Nouvelles dimensions : nouvelles maquettes. Les fabricants d'accessoires se préparent aux nouveautés d'Apple et mettent au point des modèles factices plus ou moins élaborés pour tester la compatibilité de leurs produits en amont de la commercialisation. Les deux clichés ci-dessous nous sont partagées par Sonny Dickson , qui affirme qu'il s'agit de maquettes utilisées pour les futures révisions de l'iPad mini et des iPad Pro.Comme vous pouvez le voir sur les deux photos, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à la gamme actuelle. Les deux iPad Pro semblent pratiquement identiques aux modèles de 2020, la réduction d'un millimètre des marges autour de l'écran étant difficilement visible. Pour l'iPad mini 6, on retrouve bien un écran rectangulaire et un bouton d'accueil avec Touch ID, comme sur l'iPad mini 5 aujourd'hui : ce n'est pas la révolution qu'on aurait pu espérer avec un écran bord-à-bord et Face ID. Sonny Dickson mentionne une épaisseur supérieure, mais ne donne pas les dimensions de l'appareil (qui disposerait d'un écran plus grand ).Les fuites de ce type sont généralement assez fiables, les accessoiristes faisant tout leur possible pour obtenir les schémas industriels des produits d'Apple à l'avance. Concernant la date de commercialisation, c'est assez incertain : les rumeurs dont nous disposons jusqu'ici tablent sur un lancement dès le printemps , mais Apple rencontrerait des problèmes de production à cause de la pénurie de composants qui touche toute l'industrie depuis quelques mois et le lancement pourrait être reporté. À suivre !