Les AirPods 3 contrefaits arrivent déjà

Les AirPods 3 n'ont pas encore été présentés par Apple, mais des clones sont déjà en circulation en Chine. La vidéo partagée par DuanRui sur Twitter nous montre que le niveau de qualité, en tout cas d'apparence, est visiblement très proche de ce qu'on pourrait attendre d'un produit original. C'est en tout cas à s'y tromper. On retrouve les éléments des précédentes rumeurs : un design très proche de celui des AirPods Pro, avec une tige plus courte et une tête un peu plus volumineuse, mais sans les embouts en silicone interchangeables des écouteurs sans fil haut de gamme d'Apple.On s'attendait initialement à un lancement au printemps, mais plusieurs sources indiquent désormais qu'Apple viserait plutôt le troisième trimestre pour la production des AirPods 3. En terme de tarification, c'est plutôt incertain : les AirPods 3 devraient logiquement succéder aux AirPods 2, mais il est possible qu'Apple conserve les anciens modèles au catalogue pour assurer un prix plancher en entrée de gamme. Les AirPods 3 devraient en tout cas être dépourvus de technologie de réduction de bruit active, et leur tarif devrait donc rester nettement inférieur à celui des AirPods Pro.