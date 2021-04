iPhone 13 Pro : une autonomie en hausse malgré les 120 Hz ?

L'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max seraient bien les premiers modèles d'iPhone à intégrer un écran capable d'un taux de rafraichissement de 120 Hz (images par seconde), contre 60 Hz habituellement. Ce progrès sera rendu possible par l'adoption d'écrans OLED équipés d'un contrôleur LTPO , qui permet de réaliser jusqu'à 15% d'économies d'énergie par rapport à un contrôleur LTPS classique. Grâce à la technologie ProMotion, qui permet d'obtenir un taux de rafraichissement variable (sur l'iPad Pro, il passe de 24 Hz sur l'affichage d'une image fixe à 120 Hz pendant les animations), Apple devrait pouvoir doubler la fréquence maximale pour des animations plus fluides sans surplus de consommation.Selon DigiTimes (via MacRumors ), ce passage aux écrans de 120 Hz s'accompagnerait même d'économies d'énergie. Le site taïwanais avance une baisse de consommation de 15% à 20% pour l'iPhone 13 Pro, même avec les nouveaux écrans. Cette importante avancée pourrait être due à deux autres facteurs : la puce Apple A15, toujours gravée avec une finesse de 5 nanomètres mais qui bénéficiera d'un procédé de gravure amélioré (TSMC évoque jusqu'à 10% de gains en consommation), ainsi que le nouveau modem 5G X60 de Qualcomm qui sera moins gourmand en énergie que le X55 actuel.

L'iPhone 12 Pro

Il faudrait donc s'attendre à une hausse notable de l'autonomie de l'iPhone 13 Pro et de l'iPhone 13 Pro Max, tout en bénéficiant de performances supérieures pour les différents composants concernés. Si Apple n'est pas trop impactée par la pénurie de composants qui touche actuellement l'ensemble de l'industrie, c'est à la fin du mois de septembre que la nouvelle gamme d'iPhone devrait être lancée. On s'attend bien sûr à d'autres nouveautés, par exemple du côté des appareils photos avec l'adoption d'un tout nouvel ultra grand-angle ou des capteurs frontaux avec une réduction de la taille de l'encoche