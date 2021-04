Pourquoi Apple ne veut pas d'iMessage sur Android

Pourquoi le service de messagerie iMessage d'Apple est-il uniquement disponible entre utilisateurs de produits de la marque ? C'est une vieille question qui est ressortie dans le procès qui oppose actuellement Epic Games à Apple dans le cadre de l'affaire Fortnite . L'éditeur a en effet cherché à montrer qu'Apple cherchait délibérément à enfermer ses utilisateurs dans son écosystème, et a pour cela fourni plusieurs e-mails internes (via The Verge ) d'Apple relatifs à iMessage.Dans un e-mail remontant à 2016, un ex-employé d'Apple affirme queUn e-mail auquel un certain Phil Schiller, Vice-Président du marketing d'Apple, a répondu queCraig Federighi, en charge de l'ingénierie logicielle, a également participé à la discussion :iMessage est sorti avec iOS 5 en 2011. Selon le dépôt d'Epic Games, qui cite Eddy Cue, Apple aurait pris la décision de ne pas lancer le service sur Android dès 2013. Pour Eddy Cue, Vice-Président senior des services et logiciels internet chez Apple,Apple aurait donc préféré privilégier ses intérêts. Epic Games cite un autre exemple notable : FaceTime, le service de visioconférence d'Apple qui était censé devenir un standard ouvert — Steve Jobs l'avait promis sur la scène de la WWDC 2010. Mais comme pour iMessage, la décision a été prise de réserver cette fonctionnalité aux seuls utilisateurs des produits d'Apple.