Ultra Wideband : Samsung devance les AirTags d'Apple

Après les Galaxy SmartTags lancés en janvier , Samsung grille une nouvelle fois la politesse à Apple en dévoilant ses Galaxy SmartTags+, un nouveau modèle de traqueur qui embarque cette fois l'Ultra Wideband (UWB) en plus du Bluetooth Low Energy (BLE). Cette technologie permet une géolocalisation bien plus précise, et Samsung a mis au point une fonctionnalité utilisant la réalité augmentée pour guider l'utilisateur vers le traqueur qu'il cherche lorsque celui-ci est à proximité.En dehors de cette technologie Ultra Wideband et de la fonctionnalité de réalité augmentée, les Galaxy SmartTags+ fonctionnent de la même manière que les Galaxy SmartTags classiques, c'est à dire en émettant un petit signal dans l'espoir d'être repéré par un appareil compatible environnant. Samsung a lancé son Galaxy Find Network, similaire au réseau Find My d'Apple présenté cette semaine, pour mettre son réseau de smartphones Galaxy à profit dans la recherche de traqueurs perdus. Les Galaxy SmartTags+ coûtent 39,99 dollars, soit 10 dollars de plus que les Galaxy SmartTags classiques.Cette présentation survient alors que tout le monde se demande ce qu'il est advenu des AirTags, les petits traqueurs d'Apple qui ont fait l'objet de tant de rumeurs ces derniers mois. En présentant cette semaine son réseau Find My, qui ouvre son application Localiser aux fabricants de produits tiers, Apple a dévoilé quelques partenaires dont Chipolo, qui va commercialiser en juin un petit traqueur appelé ONE Spot qui fonctionnera en Bluetooth. Les AirTags d'Apple devraient aller plus loin grâce à l'intégration de l'Ultra Wideband et de la réalité augmentée (avec... des ballons ), mais encore faudrait-il qu'Apple se décide à les lancer ...