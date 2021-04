Apple veut plus de films originaux sur Apple TV+

Apple a été satisfaite de l'audience qu'ont pu avoir ses récents films sur Apple TV+, dontou encore. Selon The Information , ces productions seraient vues comme un bon moyen de séduire une nouvelle clientèle et Apple voudrait donc les multiplier. Apple a ainsi embauché Jessie Henderson, ancienne responsable des films chez HBO Max, qui rejoindra l'équipe dirigée par Jamie Erlicht et Zack Van Amburg et épaulera Matt Dentler dans l'objectif de produire plus de films. Apple aurait déjà commencé à communiquer auprès des studios sur son intention de produire un minimum de 10 à 12 films par an, soit plus ou moins une sortie par mois.

Les contenus disponibles sur Apple TV+ sont encore très limités, même si le catalogue a tout de même pris un peu de corps depuis le lancement du service de streaming d'Apple en novembre 2019. Apple a largement prolongé les périodes de gratuité d'accès à son service, qui souffre encore d'un problème de fidélisation faute de nouveautés suffisantes. De nombreuses productions originales sont dans les tuyaux du côté des séries, après l'arrêt des tournages pour cause de pandémie de Covid-19 en 2020, mais il faudra mettre les bouchées doubles pour grignoter des parts de marché aux poids lourds du secteur