L'iPad Pro de 2021 lancé fin avril, mais avec peu de stock ?

La production de la prochaine génération d'iPad Pro serait touchée par la pénurie de composants à laquelle fait actuellement face l'ensemble de l'industrie, et il faudrait ajouter à cela un problème de production qui ralentirait encore la cadence. Selon Mark Gurman et Debby Wu, de Bloomberg , Apple peinerait à s'approvisionner en écrans Mini-LED, qui seraient bien exclusifs au modèle 12,9" . Les fournisseurs auraient en effet du mal à produire ces dalles, et au moins un des sous-traitants aurait mis en pause sa production le temps d'améliorer son processus de fabrication.Ce contretemps n'empêcherait pas Apple d'annoncer sa nouvelle gamme d'iPad Pro très bientôt : cela serait pour la seconde partie du mois d'avril, selon Bloomberg. Il faudrait en revanche s'attendre à des quantités assez limitées, synonymes de délais à rallonge, voire à un lancement différé pour le modèle 12,9".L'écran Mini-LED de l'iPad Pro 12,9" permettrait d'obtenir une meilleure luminosité ainsi que de plus grands contrastes. Parmi les nouveautés attendues sur les deux modèles, il y a l'adoption de la puce Apple A14X qui présenterait des performances proches de la puce Apple M1, un connecteur USB-C compatible Thunderbolt , un modem 5G sur les versions cellulaires ainsi que des appareils photos améliorés.