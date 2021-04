Mais où sont les AirTags d'Apple ?

Les premières rumeurs au sujet des AirTags ont maintenant deux ans. Dès 2019, de multiples traces des petits traqueurs ont été dénichées au sein d'iOS, avec des images schématiques et des bouts de phrase sans équivoque, comme la mentionrepérée au sein de l'application Localiser. Apple a aussi racheté la marque "AirTag" , et Apple a même confirmé l'existence des AirTags par erreur dans une de ses vidéos. Bref, les AirTags n'existent pas que dans les spéculations : nous disposons de multiples preuves tangibles de la mise en place de ce projet depuis deux ans.

Concept par Voicu Apostol

La semaine dernière, Apple a lancé son Find My network , qui permet aux fabricants tiers d'intégrer leurs produits au sein de l'application Localiser et de compter sur la gigantesque flotte d'appareils Apple en circulation pour repérer les objets égarés partout dans le monde. À l'occasion de cette annonce, Apple a mis en avant le traqueur ONE Spot de Chipolo , un petit accessoire qui a exactement le même objectif que les AirTags : permettre la géolocalisation de n'importe quel objet auquel il est accroché. Alimenté par une pile bouton avec une autonomie de plusieurs mois, l'appareil émet un petit signal Bluetooth destiné à être capté par un iPhone environnant qui pourra transmettre sa propre géolocalisation au réseau Find My.

(lire : Chipolo ONE Spot, le premier traqueur compatible Find My)

Cette présentation a suscité de nombreuses interrogations : pourquoi Apple met-elle en avant un produit concurrent des AirTags ? Cela signifie-t-il qu'Apple a reporté ou annulé son projet de traqueur maison ? Là, il faudra se contenter de spéculations pour le moment : Apple n'a évidemment pas communiqué sur le sujet, puisque le projet n'a jamais été officialisé. Il ne faut en tout cas pas mettre les AirTags dans le même panier que les traqueurs Bluetooth classiques.Les AirTags se distinguent en effet du traqueur ONE Spot par l'utilisation de l'Ultra Wideband (UWB), une technologie complémentaire du Bluetooth pour une géolocalisation extrêmement précise — il est question d'une précision à moins de 10 centimètres. Comme avec les Galaxy SmartTags+ de Samsung, Apple mettrait en place une fonctionnalité de réalité augmentée ( avec des ballons ) pour mieux repérer les traqueurs à proximité. Apple pourrait ainsi avoir des problèmes de production ou d'approvisionnement des puces UWB (nous sommes actuellement en pleine pénurie de composants ), un retard de développement, ou encore le besoin d'attendre la mise en place de certaines nouveautés logicielles (par exemple avec iOS 15 qui ne sortira qu'en septembre).La mise en place du réseau Find My avant même le lancement des AirTags pourrait d'ailleurs être stratégique sur un autre plan : cela permettrait à Apple d'éviter toute accusation d'abus de position dominante, alors que les enquêtes antitrust à son encontre se multiplient. Tile, qui conçoit de multiples traqueurs Bluetooth, fait d'ailleurs partie de laqui oeuvre contre le monopole de l'App Store d'Apple.Apple pourrait-elle avoir tout simplement annulé son projet d'AirTags ? Il y aurait bien quelques explications possibles, comme l'hypothèse qu'Apple ait finalement décidé de ne pas associer directement sa marque à d'éventuelles dérives (même si des garde-fous sont prévus ) ou à une défiance du grand public à l'encontre de ce type de technologie, mais on imagine difficilement Apple ne pas avoir déjà eu cette réflexion de manière poussée bien avant le lancement du développement de son traqueur. Notre petit doigt nous dit que nous n'avons pas fini d'entendre parler des AirTags, mais leur absence de l'annonce du réseau Find My nous indique que le lancement n'est pas encore pour tout de suite.