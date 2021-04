Apple pourrait intégrer un HomePod à l'Apple TV

Et si l'Apple TV et le HomePod étaient réunis en un seul et même produit ? Selon Mark Gurman, Apple plancherait sur l'intégration d'un haut-parleur à son petit boîtier multimédia, qui pourrait également accueillir une webcam pour offrir une fonctionnalité de visioconférence aux téléviseurs qui sont nombreux à en être dépourvus. Le journaliste de Bloomberg ne donne pas plus de détails sur ce produit, dont le développement en serait encore à ses débuts. On imagine, pour résumer, que le produit final pourrait plus ou moins prendre la forme d'une barre de son.Suite à l'échec du HomePod original, dont Apple a annoncé l'arrêt de la production le mois dernier, les ingénieurs de Cupertino réfléchiraient à de nouveaux moyens pour inviter Siri dans le salon de leurs utilisateurs. Une intégration à l'Apple TV paraît d'autant plus logique que les deux appareils sont au centre de la domotique avec un système d'exploitation commun — le HomePod tourne sur tvOS depuis l'année dernière.Mark Gurman nous parlait le mois dernier d'un autre projet connexe : l'intégration d'un écran et d'une webcam sur un futur modèle de HomePod haut de gamme. Il donne aujourd'hui plus de détails : il s'agirait globalement de rattacher un iPad au HomePod grâce à un bras robotisé qui serait capable de suivre l'utilisateur lorsqu'il se déplace dans la pièce. Mais là aussi, le journaliste précise que le lancement d'un tel produit serait encore lointain. Aucun de ces deux projets ne serait encore à un stade de développement suffisamment avancé pour qu'une commercialisation soit certaine.En attendant, Apple devrait bien mettre à jour l'Apple TV dans le courant de cette année, mais sans révolution dans le concept : il s'agirait avant tout de donner un coup de jeune aux composants avec un processeur bien plus puissant (ce qui sera utile pour les jeux vidéo d'Apple Arcade) ainsi qu'une nouvelle télécommande, dont les caractéristiques ne sont pas encore connues.