Les ventes d'ordinateurs continuent d'exploser

Chaque nouveau chiffre, chaque nouvelle estimation tend à confirmer que le succès des Macs équipés de la fameuse puce Apple M1 est bien au rendez-vous. La hausse des ventes du Mac reste à placer dans un contexte très particulier : Apple profite à plein de la transformation des méthodes de travail suite aux périodes de confinement mises en place l'année dernière, mais ce n'est pas la seule entreprise à tirer son épingle du jeu. C'est en réalité l'ensemble du secteur qui est en pleine croissance et qui participe à l'actuelle pénurie de composants Selon les analyses d'IDC , les ventes d'ordinateurs au niveau mondial auraient crû de 55,2% pour le premier trimestre de cette année 2021, par rapport au même trimestre de l'année dernière. Tous les fabricants seraient dans le vert avec des croissances inédites, de +23,4% d'une année sur l'autre chez Dell... à +111,5% pour Apple, qui observerait la meilleure performance de tous. Les ventes du Mac auraient ainsi plus que doublé en un an !Si vous trouvez cela trop beau pour être vrai... c'est peut-être le cas, puisque Gartner a publié d'autres estimations beaucoup plus mesurées. Là, les ventes globales seraient en hausse de 32%, avec des croissances allant de +12,9% pour Dell à +48,9% pour Apple. L'ensemble des chiffres est différent, mais la conclusion est la même : Apple serait l'entreprise ayant le plus bénéficié de la situation actuelle, et le Mac aurait désormais une part de marché mondiale de 8%.Nous pourrons bientôt mesurer la croissance des ventes du Mac d'une année sur l'autre grâce aux chiffres officiels d'Apple : les prochains résultats financiers du groupe seront annoncés le 28 avril, et ils pourraient bien être exceptionnels comme ceux du trimestre précédent