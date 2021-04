iPhone 12 : les coques de printemps se montrent encore

Après une première apparition en début de mois, les nouvelles coques en silicone d'Apple destinées à l'iPhone 12 sont à nouveau en fuite, cette fois avec une image publiée par un certain Tommy Boi ( @TommyBo50387266 ) sur Twitter. Selon ce compte créé pour l'occasion, les nouveaux coloris porteraient les noms Cantaloupe (ou Melon cantaloup), Pistache, Bleu de Capri et Améthyste.Il existe aujourd'hui huit coloris différents en plus de la coque transparente, et on ne sait pas encore quels seront ceux qui seront remplacés. Apple renouvelle sa collection de coques chaque année au début du printemps, et la commercialisation de ces nouveaux modèles ne devrait donc plus tarder. Sauf surprise, Apple devrait également en profiter pour dévoiler de nouveaux bracelets pour l'Apple Watch