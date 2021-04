Siri annonce un Apple Event le 20 avril

L'assistant vocal d'Apple ne sait pas tenir sa langue : avec visiblement un peu d'avance sur l'annonce officielle, Siri vient de dévoiler la date du prochain événement d'Apple ! Ce sont nos confrères de MacRumors qui ont fait la découverte : en demandant à Siri quand se tiendrait le prochain Apple Event, ils ont pu obtenir la date du mardi 20 avril, avec la logique précision que l'événement aura lieu à Apple Park, le campus d'Apple à Cupertino. Nous avons pu recevoir la même information après plusieurs essais, cette réponse n'étant pas systématique et Siri se contentant souvent de rediriger vers le site d'Apple. À moins qu'il ne s'agisse d'une monumentale erreur, l'envoi des invitations devrait donc être imminent...Parmi les annonces attendues pour ce printemps, il y a la nouvelle gamme d'iPad Pro ainsi qu'une révision de l'Apple TV . Les AirPods 3 sont également attendus, même si plusieurs sources indiquent qu'ils pourraient attendre le troisième trimestre . Il est également possible qu'Apple nous touche un mot des AirTags , malgré l'annonce très récente du réseau Find My