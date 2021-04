L'Apple Car, finalement fabriquée par LG et Magna ?

Suite à l'échec des négociations avec Hyundai , Apple chercherait toujours un partenaire pour concevoir sa future voiture électrique. Et faute de trouver son bonheur du côté des constructeurs traditionnels, qui refusent de devenir de simples sous-traitants, Apple se tournerait vers d'autres industriels. Selon le Korea Times , Apple serait ainsi à deux doigts de signer avec LG Magna e-Powertrain , le nom de la coentreprise créée par le canadien Magna et le coréen LG en fin d'année dernière. L'objectif serait d'arriver à un premier prototype en début d'année 2024, pour un lancement possible dès 2025 ou 2026 si tout se passe au mieux.Il avait été envisagé qu'Apple fasse confiance à Foxconn pour la fabrication de l'Apple Car, mais Magna est une alternative solide. Le "projet Titan" a été lancé en 2014 et si Apple a un temps laissé le véhicule physique de côté pour se concentrer sur l'aspect logiciel d'un véhicule autonome, les travaux sur la voiture elle-même auraient bien repris . Dans une récente interview , Tim Cook a refusé de confirmer l'existence de cette fameuse voiture (les travaux sur le système de conduite autonome ont été admis il y a longtemps), mais n'a pu s'empêcher de préciser qu'Apple aime trouver le point d'intersection entre le matériel, le logiciel et les services.