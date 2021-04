Des appareils photos en diagonale sur l'iPhone 13 ?

L'iPhone 13 aurait un design très proche de l'iPhone 12 actuel mais il aurait tout de même deux signes distinctifs permettant le reconnaître instantanément. À l'avant, l'encoche aurait une largeur réduite grâce au déplacement du haut-parleur au-dessus des autres capteurs. Et à l'arrière, Apple réarrangerait ses capteurs avec des appareils photos positionnés en diagonale. Ce changement pourrait être dû à la mise en place d'un nouveau système de stabilisation optique Sensor-Shift , qui prend plus de place.Les rendus ci-dessous nous sont partagés par le site MySmartPrice , qui a déjà eu de bonnes sources sur les produits d'Apple en cours d'élaboration. On peut y repérer l'encoche de taille réduite, visiblement identique à la vitre qui a fuité le mois dernier . En dehors du déplacement des appareils photos à l'arrière, il ne semble pas y avoir d'autres changements par rapport à la gamme actuelle. MySmartPrice précise que les dimensions seraient d'ailleurs strictement identiques.Si des schémas industriels et autres fichiers CAD commencent à se balader chez les fabricants d'accessoires chinois — la sortie est attendue pour la fin du mois de septembre — les rendus 3D devraient se multiplier dans les prochaines semaines. Ces évolutions mesurées semblent en tout cas plutôt crédibles et correspondent aux rumeurs dont nous disposons jusqu'ici, même s'il convient de les prendre avec le minimum de recul réglementaire.