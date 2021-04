Apple mettrait fin à l'iPhone mini en 2022

Apple ne serait pas satisfaite des ventes de l'iPhone 12 mini. Les rumeurs à ce sujet ont déjà été nombreuses, et une récente étude estimait à seulement 5% la part des ventes de ce modèle parmi les smartphones d'Apple. Il y aurait bien un iPhone 13 mini de prévu pour septembre, mais Apple pourrait changer de stratégie pour les modèles de 2022. Selon Ming-Chi Kuo , Apple prévoirait bien d'abandonner le format mini avec l'iPhone 14 : la future gamme comprendrait deux modèles de 6,1", deux modèles de 6,7", et aucun de 5,4".Si cette information se confirme, cela sera une déception pour les amateurs de petites diagonales. Reste à savoir si Apple pourra compenser cette disparition par l'arrivée d'une nouvelle édition spéciale. Si l'iPhone 12 mini séduit peu, c'est notamment à cause de son tarif élevé : un hypothétique iPhone SE 4 (un iPhone SE 3 compatible 5G est visiblement prévu pour début 2022 ) entièrement repensé avec un écran bord à bord pour assurer l'entrée de gamme pourrait être intéressant...