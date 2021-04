Un appareil photo de 48 mpx sur l'iPhone 14 ?

Longtemps plafonné à 12 mégapixels, l'appareil photo principal de l'iPhone pourrait voir sa définition quadrupler en 2022. Selon l'analyste Ming-Chi Kuo , Apple adopterait un capteur de 48 mégapixels sur l'iPhone 14 avec la mise en place d'une technique de. Aujourd'hui, les pixels du capteur de l'iPhone 12 mesurent 1,7 microns et ils passeraient à 2 microns sur l'iPhone 13. Avec l'iPhone 14, il redescendraient à 1,25 micron mais seraient capables d'être utilisés par groupes de quatre pour capter plus de lumière sur une image finale de 12 mégapixels.L'iPhone 14 bénéficierait ainsi du meilleur des deux mondes, avec à la fois une plus haute résolution toujours pratique pour le zoom numérique ainsi que le recadrage, et la possibilité de capter plus de lumière pour de meilleures performances en faible luminosité. Ming-Chi Kuo ajoute au passage que cette nouveauté pourrait permettre d'enregistrer des vidéos en 8K pour les téléviseurs compatibles et les futures applications de réalité augmentée et virtuelle.

Les appareils photos de l'iPhone 12 Pro

D'autres évolutions sympathiques seraient au programme pour la génération suivante, avec notamment l'adoption d'une caméra périscopique pour faire exploser le niveau du zoom optique en 2023. Pour l'iPhone 13 en 2021, les évolutions seraient plus mesurées et la principale avancée concernerait l'ultra grand-angle, qui serait totalement revu